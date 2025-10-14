Celeste Ascencio alza la voz contra la crueldad animal

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Ante el lamentable suceso ocurrido el pasado 6 de octubre en el municipio de Paracho, Michoacán, donde 15 perros fueron envenenados, la Senadora Celeste Ascencio condenó enérgicamente este acto de crueldad y refrendó su compromiso con la defensa de los derechos de los animales.

“Como defensora de los animales, tengo la responsabilidad ética y legislativa de que estos hechos no queden impunes. No podemos permitir que este tipo de violencia se normalice”, expresó la Senadora Ascencio.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen a fondo, esclarezcan los hechos y sancionen a los responsables de este crimen atroz.

La Senadora destacó que ha trabajado de la mano con la sociedad civil, activistas animalistas y comunidades vulnerables para promover una agenda legislativa sensible y justa. Lo ocurrido en Paracho refuerza la urgencia de fortalecer los mecanismos legales para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato animal en todo el país.

“No descansaremos hasta lograr que el respeto a la vida animal sea un principio inquebrantable en cada rincón de Michoacán y de México”, sentenció Celeste

Ascencio, quien reiteró su compromiso de impulsar leyes más estrictas que garanticen el bienestar animal y fomenten una sociedad más empática.

SHA