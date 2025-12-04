Celebran en la UVAQ 20 años de formar nutriólogos que mejoran vidas

“Nuestro país enfrenta graves problemas de obesidad, diabetes y males cardíacos, que constituyen una de las principales causas de muerte… Quienes pensaban que se recurre al nutriólogo por meras razones estéticas han sido superados por la gran aportación que esta ciencia ha hecho al desarrollo pleno de las personas”, expresó la rectora de la UVAQ.

La directora de Nutrición de la UVAQ, Mtra. Miriam Álvarez, destacó el impacto de las redes sociales como principal fuente de información, así como la labor del nutriólogo para ser mediador entre la evidencia científica y la sociedad.

“En 2020, integrantes del Colegio Mexicano de Nutriólogos A.C. y de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) identificaron las nuevas tendencias de la disciplina, estableciendo seis campos profesionales. En esa línea, el Congreso Nutrición 360° ofrece talleres, ponencias e intervenciones que fortalecen el conocimiento”, explicó la directora.