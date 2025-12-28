Celebra Vicente Gómez construcción de red de agua potable en La Nueva Jerusalén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La suma de esfuerzos y voluntades hace posible la realización de obras de beneficio social, como la red de agua potable en la localidad de la Nueva Jerusalén, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior al asistir a la inauguración del Sistema de Agua Potable de la localidad, que luego de cuatro décadas, finalmente quedó concluido, garantizando de esta manera el derecho al agua en beneficio de las familias de la región.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) agradeció el apoyo y compromiso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y del director General de la Comisión Nacional del Agua, Luis Roberto Arias Reyes, por las gestiones realizadas para que esta magna obra fuera una realidad.