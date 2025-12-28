Celebra Vicente Gómez construcción de red de agua potable en La Nueva Jerusalén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La suma de esfuerzos y voluntades hace posible la realización de obras de beneficio social, como la red de agua potable en la localidad de la Nueva Jerusalén, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
Lo anterior al asistir a la inauguración del Sistema de Agua Potable de la localidad, que luego de cuatro décadas, finalmente quedó concluido, garantizando de esta manera el derecho al agua en beneficio de las familias de la región.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) agradeció el apoyo y compromiso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y del director General de la Comisión Nacional del Agua, Luis Roberto Arias Reyes, por las gestiones realizadas para que esta magna obra fuera una realidad.
De la misma manera reconoció los buenos oficios y el acompañamiento de la presidenta municipal de Turicato, Graciela Hernández Arreola, para continuar apoyando obras colectivas que contribuyen al desarrollo integral de las familias y comunidades.
Esta red contempla la construcción de 1080 tomas de agua y beneficiará a alrededor de 4 mil personas de la localidad, además de que se desarrolló en tres etapas: la primera etapa constó de la línea a gravedad de más de 2 kilómetros con tubería, así como la construcción de un cárcamo, la línea de condición por bombeo de más de 1 kilometro y la construcción de un deposito de agua.
En el evento estuvo presente la diputada federal del PT, Vanessa López Carrillo; el subdirector de Construcción de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Gustavo Mojica; el presidente del Comité de Agua Potable, Eloy Ginez, el encargado del orden de La Nueva Jerusalén, Abdón Galicia; y el obispo, Martín de Tours.
BCT