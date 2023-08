Celebra IMAIP restablecimiento de sesiones en el INAIP

"Desde que terminaron su encargo los tres comisionados, los asuntos se empezaron a acumular porque legalmente no podían sesionarlos. Esto cambió y no es un tema que alegre a unos cuantos: que el INAI pueda sesionar significa que miles de personas se les garanticen sus derechos humanos; miles de personas que ya tocaron las puertas que en su momento solicitaron información y no están de acuerdo con las respuestas que se les otorgaron o porque no hay información publicada en los portales. Sin duda estos próximos días serán maratónicos".