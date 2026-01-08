Ceibas de Uruapan encabeza la lista en Michoacán con más atenciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) de Uruapan encabezó la lista con el mayor número de atenciones en Michoacán durante 2025, informó este jueves la titular de la Secretaría de Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández.

De acuerdo con la dependencia, los Ceibas son espacios de formación ciudadana que coadyuvan al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los michoacanos, así como a la generación de procesos comunitarios que fortalezcan el tejido social, a través de actividades culturales, deportivas, educativas, de salud, entre otras.

En entrevista, la funcionaria indicó que actualmente Michoacán cuenta con 10 centros Ceibas, pero el de Uruapan —municipio que ha atravesado momentos complejos tras el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez— brindó 16 mil atenciones durante el año, de un total de 112 mil 630 en toda la entidad.