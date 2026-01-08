Ceibas de Uruapan encabeza la lista en Michoacán con más atenciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) de Uruapan encabezó la lista con el mayor número de atenciones en Michoacán durante 2025, informó este jueves la titular de la Secretaría de Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández.
De acuerdo con la dependencia, los Ceibas son espacios de formación ciudadana que coadyuvan al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los michoacanos, así como a la generación de procesos comunitarios que fortalezcan el tejido social, a través de actividades culturales, deportivas, educativas, de salud, entre otras.
En entrevista, la funcionaria indicó que actualmente Michoacán cuenta con 10 centros Ceibas, pero el de Uruapan —municipio que ha atravesado momentos complejos tras el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez— brindó 16 mil atenciones durante el año, de un total de 112 mil 630 en toda la entidad.
Cabe destacar que el primer Ceibas fue inaugurado en Uruapan en 2022, y el más reciente se construyó en 2025 en el municipio de Zacapu. Según datos oficiales, en total se han proporcionado 281 mil 994 atenciones en los diez centros desde su creación.
“El Ceibas de Uruapan es el primero que se inauguró en 2022 y sigue siendo uno de los más exitosos, porque este año fue el que proporcionó más atenciones; se colocó en primer lugar. En segundo lugar tuvimos el de Sahuayo, y en tercer lugar, Zamora”, expresó Serna Hernández.
Agregó que las y los coordinadores de estos espacios también brindan apoyo, talleres gratuitos e información sobre los programas de la Sedebi. En algunos casos, los Ceibas también apoyan en la incorporación a programas federales.
