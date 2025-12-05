CEDH y Pro Defensa CIPOL firman alianza para un estado de fuerza con perspectiva de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de brindar capacitación con perspectiva de derechos humanos a los cuerpos de seguridad, el ombudsperson Josué Mejía firmó un convenio de colaboración con la asociación civil Pro Defensa CIPOL, representada por su presidente, Juan Carlos Ponce Hinojosa.
Luego de reconocer el trabajo cotidiano que realizan las corporaciones policiacas, cuyos integrantes ponen en riesgo su seguridad y su vida, Mejía Pineda afirmó que esta labor debe tener como eje el respeto irrestricto de los derechos humanos. No obstante, agregó que las personas encargadas de garantizar la seguridad también deben gozar de los derechos que confiere la Constitución y los tratados internacionales, y que “eso debe saberlo la sociedad en general”.
Ratificó el compromiso de la CEDH de contribuir a la construcción de un mejor estado de fuerza, mediante la profesionalización y capacitación de los cuerpos de seguridad.
Por su parte, Juan Carlos Ponce Hinojosa resaltó la relevancia de este convenio para CIPOL, ya que a través de la colaboración mutua se busca “fortalecer la cultura de la legalidad y promover una cultura de respeto, justicia y paz social”.
Atestiguaron la firma de este convenio la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, y la directora general de Pro Defensa CIPOL, Áurea Berenice Paz Rivera.
