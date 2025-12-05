CEDH y Pro Defensa CIPOL firman alianza para un estado de fuerza con perspectiva de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de brindar capacitación con perspectiva de derechos humanos a los cuerpos de seguridad, el ombudsperson Josué Mejía firmó un convenio de colaboración con la asociación civil Pro Defensa CIPOL, representada por su presidente, Juan Carlos Ponce Hinojosa.

Luego de reconocer el trabajo cotidiano que realizan las corporaciones policiacas, cuyos integrantes ponen en riesgo su seguridad y su vida, Mejía Pineda afirmó que esta labor debe tener como eje el respeto irrestricto de los derechos humanos. No obstante, agregó que las personas encargadas de garantizar la seguridad también deben gozar de los derechos que confiere la Constitución y los tratados internacionales, y que “eso debe saberlo la sociedad en general”.