CEDH y Gobierno de Michoacán refuerzan la defensa de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de transitar de una visión reactiva a una estrategia de prevención y atención integral, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Gobierno del Estado formalizaron un Convenio de Colaboración institucional. El acuerdo busca establecer una política pública que contribuya a la erradicación de las violaciones a las garantías individuales en la entidad.
Durante el acto protocolario, el ombudsperson Josué Mejía Pineda y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, coincidieron al externar su voluntad de trabajar de manera coordinada y dar seguimiento a las buenas prácticas que contribuyen al respeto y promoción de los derechos humanos.
Mejía Pineda fue enfático al señalar que la administración actual busca romper con la "visión anquilosada" que mantenía a la CEDH aislada de las dependencias gubernamentales.
Destacó la presencia histórica del secretario de Gobierno en instalaciones de la CEDH para llevar a cabo la firma, lo cual calificó como una señal de su compromiso en favor de los derechos humanos. Asimismo, resaltó el acompañamiento de la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, y del subsecretario de Derechos Humanos y Población, Rubén Ignacio Barrera Pedraza, con quienes ha trabajado activamente.
El ombudsperson reconoció que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impulsa una política de derechos humanos. Ejemplos de ello son la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y casos emblemáticos como los de Arantepacua y Coahuayana, que marcaron precedente en la justicia social y la reparación del daño a víctimas del delito.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, calificó como un honor romper con las formas del pasado al ser el primer encargado de la política interna en asistir a la sede del organismo autónomo. Subrayó que, más allá de los cargos pasajeros, lo fundamental es el fortalecimiento de las instituciones.
"Lo que yo quiero resaltar es la institucionalidad, tanto de la Comisión Estatal como de la Secretaría de Gobierno. Este convenio es el resultado de un trabajo de años que hoy se plasma para no perderse", expuso, para luego referirse a la consolidación de sinergias en rubros clave como la capacitación, la protección a defensores de derechos humanos y la atención integral a víctimas.
El funcionario estatal reconoció el dinamismo que tiene la CEDH bajo la gestión de Josué Mejía, destacando que el organismo ha dejado de ser una instancia meramente administrativa para convertirse en un actor presente en el territorio.
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Xóchitl Ruiz, reconoció la trayectoria de resultados que ha encabezado Josué Mejía desde su gestión previa en atención a víctimas, destacando que los logros alcanzados, como el caso Arantepacua, han sido posibles gracias al acompañamiento del Gobierno michoacano.
Asimismo, adelantó que desde el Poder Legislativo se trabaja en una agenda de reformas normativas en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la CEDH: “Reitero nuestra disposición para seguir impulsando marcos legales que acompañen estos esfuerzos, siempre con el compromiso de garantizar la dignidad humana. En los próximos meses presentaremos reformas ante el Pleno para dar respuestas concretas y resultados que impacten positivamente en la vida de las personas”, finalizó.
Durante el evento, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, explicó que el convenio suscrito establece mecanismos de colaboración para llevar a cabo acciones de defensa, protección, promoción y divulgación de los derechos humanos.
Se impulsarán programas conjuntos de capacitación y educación en derechos humanos, dirigidos a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores, sociedad civil, servidores públicos y al sistema educativo en general, bajo la premisa de que la formación y la prevención son herramientas fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos.
