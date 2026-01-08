CEDH y Gobierno de Michoacán refuerzan la defensa de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de transitar de una visión reactiva a una estrategia de prevención y atención integral, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Gobierno del Estado formalizaron un Convenio de Colaboración institucional. El acuerdo busca establecer una política pública que contribuya a la erradicación de las violaciones a las garantías individuales en la entidad.

Durante el acto protocolario, el ombudsperson Josué Mejía Pineda y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, coincidieron al externar su voluntad de trabajar de manera coordinada y dar seguimiento a las buenas prácticas que contribuyen al respeto y promoción de los derechos humanos.

Mejía Pineda fue enfático al señalar que la administración actual busca romper con la "visión anquilosada" que mantenía a la CEDH aislada de las dependencias gubernamentales.