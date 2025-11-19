CEDH y Asociación de Locutores firman convenio de colaboración en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ombudsperson Josué Mejía Pineda y el presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Michoacán, Humberto Méndez Campos, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de sumar esfuerzos en defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos.
Durante la firma del instrumento legal, Mejía Pineda afirmó que “la lucha por los derechos humanos no es una concesión gratuita de los Estados, sino que ha sido construida por las exigencias sociales y los reclamos de los ciudadanos”. Añadió que “los locutores siempre han tenido una voz importante en esta lucha, porque son la voz del pueblo, la visión crítica que permite visibilizar cuando algo no se está haciendo bien y también cuando se actúa de manera correcta”.
Reconoció también la labor de los locutores y la presencia de grandes figuras que, en Michoacán, “han alzado la voz, visibilizado temas de interés social, defendido los derechos humanos y enfrentado al sistema en momentos históricos”.
Anunció además que uno de los proyectos contemplados en el convenio será la edición de una memoria sobre la evolución de la locución en Michoacán, al considerar que “la memoria es fundamental para conocer la importancia de los locutores en el ámbito de los derechos humanos”.
Por su parte, Humberto Méndez Campos agradeció el respaldo del ombudsperson y celebró la firma del acuerdo, ya que —dijo— “se convierte en un mecanismo necesario para, en conjunto, realizar acciones en beneficio de la comunidad”.
Con este tipo de alianzas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán refuerza los lazos de colaboración entre la defensoría del pueblo y los organismos no gubernamentales.
