CEDH y Asociación de Locutores firman convenio de colaboración en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ombudsperson Josué Mejía Pineda y el presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Michoacán, Humberto Méndez Campos, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de sumar esfuerzos en defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos.

Durante la firma del instrumento legal, Mejía Pineda afirmó que “la lucha por los derechos humanos no es una concesión gratuita de los Estados, sino que ha sido construida por las exigencias sociales y los reclamos de los ciudadanos”. Añadió que “los locutores siempre han tenido una voz importante en esta lucha, porque son la voz del pueblo, la visión crítica que permite visibilizar cuando algo no se está haciendo bien y también cuando se actúa de manera correcta”.