CEDH urge eliminar barreras y garantizar derechos de personas con discapacidad en Michoacán

Por ello —agregó— es importante que las instituciones garanticen plenamente sus derechos y eliminen la discriminación, promuevan la participación activa, implementen ajustes razonables a las políticas públicas y a los entornos, y que se avance en la perspectiva interseccional.

Recordó el compromiso de la CEDH de cumplir y hacer cumplir la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, que mandata la obligación de considerar entre el personal a personas en condición de discapacidad, en un porcentaje mínimo del 5%. Añadió que para ello el organismo a su cargo ya realizó un diagnóstico cuyos resultados arrojaron, penosamente, que la CEDH no cumple aún con esos estándares.

Para concluir su participación, Mejía Pineda dijo que la CEDH no sólo se une a la conmemoración con este tipo de eventos, sino que se suma a la construcción de políticas públicas, por lo que está trabajando con diversas dependencias del gobierno estatal, a fin de vigilar que las obras y acciones que realicen se hagan desde la perspectiva de los derechos humanos y tomando en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad.

Por su parte, el activista a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y colaborador de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Fernando Cabrera Peñaloza, durante su conferencia externó que, a pesar de que 15% de la población mexicana vive en esta condición, persisten las barreras de la integración de quienes presentan alguna condición sensorial, física o intelectual: “el mundo aún está diseñado para personas estándar, lo que excluye e incluso minimiza al resto de la población, lo que es una situación que debe cambiar”.