CEDH proyecta reestructuración integral con visión ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con reuniones en cada una de las áreas y la supervisión del 80 por ciento de las Visitadurías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se encuentra en un proceso de diagnóstico para identificar las zonas que deben fortalecerse y definir posibles cambios. Así lo informó el ombudsperson, Josué Alfonso Mejía Pineda, quien precisó que se está construyendo un proyecto enfocado en cuatro ejes fundamentales para el crecimiento del organismo.

Se trata de una reestructuración integral —resaltó— que busca transformar a la Comisión en un ente proactivo, que acompañe a la ciudadanía, atienda sus inquietudes y contribuya a la construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos.

En entrevista para MiMorelia.com, puntualizó que es momento de que la CEDH salga de las oficinas y brinde un servicio directo a la población michoacana, a través de la descentralización de servicios y el fortalecimiento o posible creación de nuevas Visitadurías.

"La Comisión de Derechos Humanos es un organismo que tiene que transformarse y salir con los ciudadanos; es muy importante la labor que realiza la Comisión. No vamos a dejar de atender a las personas que vengan a solicitar nuestro apoyo, pero la Comisión tiene que trasladarse a ser la constructora de la política de Derechos Humanos del Estado, con los municipios, con el Gobierno del Estado, las instituciones, la iniciativa privada, las universidades, porque es la visión progresista, hacia adelante, sin descuidar la parte de fuerza", subrayó.