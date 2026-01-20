CEDH Michoacán lanza su Catálogo 2026 de Capacitaciones en Derechos Humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), a través de su Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, presentó su Catálogo de Capacitaciones y Acciones de Divulgación, el cual contiene una oferta actualizada de los temas que se impartirán durante el presente 2026.

El catálogo integra 45 temas especializados, diseñados para responder a los principales retos sociales, normativos y de política pública en la entidad. Las capacitaciones están dirigidas a instituciones de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, iniciativa privada, centros educativos, organizaciones sociales y demás instancias interesadas, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal y promover el respeto de los derechos humanos.

La oferta formativa contempla las modalidades presencial y en línea, con tiempos que van desde 40 minutos hasta 8 horas, lo que permite su adaptación a las necesidades específicas de cada institución solicitante. Todos los cursos y talleres que imparte la CEDH Michoacán son completamente gratuitos.

El catálogo se organiza en ejes estratégicos como Derechos Humanos y Cultura de Paz; Perspectiva de Género y Prevención de las Violencias; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Diversidad, No Discriminación y Atención a Grupos Prioritarios; Discapacidad e Inclusión; Seguridad Pública, Sistema de Justicia y Personas Privadas de la Libertad; Violencia y Prevención; Derecho a la Salud; Responsabilidades Éticas del Servicio Público, así como Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), entre otros.

Entre los temas destacados se encuentran la perspectiva de género y la violencia en razón de género, los derechos de la población en contexto de movilidad, la Lengua de Señas Mexicana de primer contacto, la prevención de la tortura, la atención a víctimas de desaparición y desplazamiento forzado interno, la protección de datos personales, la salud mental y prevención del suicidio, así como los derechos sexuales y reproductivos.

Para solicitar una capacitación, el procedimiento es sencillo y accesible: basta con realizar una solicitud por escrito dirigida al presidente de la CEDH Michoacán, Josué Mejía Pineda, o a la titular de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, Maura Cruz Aguilar, indicando el tema de interés y la modalidad requerida. La Comisión acude a impartir la capacitación, siempre que exista disponibilidad y conforme a la modalidad solicitada.

Como resultado de este esfuerzo permanente, la CEDH Michoacán cerró el año 2025 con cerca de 52 mil personas capacitadas, reflejo del creciente interés institucional y social por fortalecer una cultura de derechos humanos en la entidad.

Para mayor información, las personas e instituciones interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 113 3500, extensión 141, o escribir al correo electrónico coord.estudios@cedhmichoacan.org