CEDH Michoacán: Cuatro meses de presencia sensible y humana en la protección de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En materia de justicia sustantiva, la CEDH tomó una postura activa en casos de alto impacto. Junto a la FGE, presentó un escrito de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de evitar la reducción de penas a feminicidas y proteger a las víctimas indirectas, tomando como precedente el caso de la maestra Jessica González Villaseñor.

Como parte de este compromiso, el ombudsperson, Josué Mejía, anunció la creación de una unidad especializada para la construcción de políticas de género y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidio. Esta labor se suma a la entrega de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025 a la señora Verónica Villaseñor Ferreyra, cuya lucha ha impulsado reformas que permiten condenas de hasta 60 años por este delito.

El organismo alineó sus esfuerzos con la representación de UNICEF México mediante la creación de la Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Además, en el ámbito de la búsqueda de personas, se puso en marcha el SIPEDCEDH, un sistema inteligente diseñado para el registro y seguimiento real de los acompañamientos en casos de desaparición.