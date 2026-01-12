CEDH Michoacán: Cuatro meses de presencia sensible y humana en la protección de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En materia de justicia sustantiva, la CEDH tomó una postura activa en casos de alto impacto. Junto a la FGE, presentó un escrito de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de evitar la reducción de penas a feminicidas y proteger a las víctimas indirectas, tomando como precedente el caso de la maestra Jessica González Villaseñor.
Como parte de este compromiso, el ombudsperson, Josué Mejía, anunció la creación de una unidad especializada para la construcción de políticas de género y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidio. Esta labor se suma a la entrega de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025 a la señora Verónica Villaseñor Ferreyra, cuya lucha ha impulsado reformas que permiten condenas de hasta 60 años por este delito.
El organismo alineó sus esfuerzos con la representación de UNICEF México mediante la creación de la Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Además, en el ámbito de la búsqueda de personas, se puso en marcha el SIPEDCEDH, un sistema inteligente diseñado para el registro y seguimiento real de los acompañamientos en casos de desaparición.
Capacitación, observación y transparencia
Se dio continuidad a la capacitación. Al cierre de 2025 se registró la participación de casi 52 mil personas en 633 acciones integrales de capacitación, divulgación, estudios académicos e interpretación profesional.
Los programas alcanzaron a estudiantes, servidores públicos, docentes, comunidades indígenas, familias y ciudadanos en general, con temáticas de suma relevancia: prevención de la violencia escolar; protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos de la diversidad sexual; acceso a la justicia y mecanismos de denuncia; derechos de las comunidades indígenas; derechos de las personas adultas mayores; obligaciones de las y los servidores públicos; derechos humanos de las personas migrantes o en situación de movilidad; igualdad de género y no discriminación.
Se renovó el Portal de Transparencia (SIT) para facilitar la vigilancia del uso de recursos y el avance del trabajo institucional, y se reinstaló el Comité de Transparencia, mismo que celebró las sesiones ordinarias correspondientes al ejercicio 2025.
Ejercicio de la función pública y la vinculación institucional
Se dio seguimiento a procedimientos previamente instaurados y se atendieron de oficio, por comparecencia, así como por medios digitales, nuevos casos de presuntos hechos violatorios de derechos humanos, para cerrar el año con un total de 992 quejas.
Se firmaron convenios de colaboración con diversas instituciones y organismos de la sociedad civil. Estas alianzas estratégicas permiten un trabajo conjunto con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la Fiscalía General del Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los ayuntamientos de Morelia y Villamar, así como con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, la Junta de Asistencia Privada del Estado, la Asociación Nacional de Locutores de México A. C. y con Pro Defensa Cipol A. C.
De esta manera, la gestión encabezada por Josué Mejía ha ponderado la defensa de los derechos humanos con firmeza, sensibilidad y presencia en los lugares donde la ciudadanía más lo requiere, sentando las bases de una cultura de respeto a la dignidad humana en Michoacán.
"En estos primeros cuatro meses, hemos demostrado que la defensa de los derechos humanos no ocurre detrás de un escritorio, sino donde la gente más nos necesita. Con transparencia, firmeza y una visión humana, estamos sentando las bases de un Michoacán más justo. Porque cada acción cuenta y cada derecho importa, en la CEDH Michoacán hoy estamos más cerca de ti", compartió el presidente de la CEDH, Josué Mejía.
rmr