CEDH investiga trato al "Spaguetti" durante sanción en Morelia

En las imágenes que circularon en medios y redes sociales, se observa que el ciudadano se encontraba esposado y acompañado por elementos de la Policía de Morelia mientras limpiaba espacios públicos, lo cual ha generado cuestionamientos sobre el respeto a su dignidad y a los protocolos de derechos humanos aplicables en estos casos.

De acuerdo con el comunicado emitido este jueves por la noche, la CEDH informó que investigará las condiciones en las que se dio la exposición pública del joven sancionado, así como el actuar de los elementos de seguridad municipal involucrados. También se revisará si hubo cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades para este tipo de sanciones administrativas.

La Comisión subrayó que todas las personas, independientemente de la falta cometida, deben recibir un trato digno y respetuoso. Enfatizó que sanciones como el trabajo comunitario no deben derivar en actos de estigmatización ni vulnerar los derechos fundamentales de quienes las cumplen.

rmr