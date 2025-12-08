Michoacán

CEDH destaca instalación de visitaduría auxiliar para acompañar a víctimas en Coahuayana

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) dejará instalada una visitaduría auxiliar en Coahuayana, esto tras la explosión de una unidad registrada el sábado pasado, informó el ombudsperson Josué Alfonso Mejía Pineda.

En entrevista colectiva, Mejía Pineda recalcó que deberán buscar la salvaguarda de los derechos humanos, particularmente el acceso a la justicia.

En este tenor, señaló que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, invitó a las instituciones y organismos a involucrarse de manera activa en el tema.

Por ello, indicó que la CEDH externó a las y los ciudadanos de Coahuayana lo siguiente:

“Vamos a dejar instalada una visitaduría auxiliar en Coahuayana hasta en tanto no se repare justamente el daño de todas las víctimas (…)”.

Aunado a esto, señaló que la atención se dará de manera integral, ya que, además de la atención inmediata, la Comisión enviará a dos psicólogos de manera presencial.

El ombudsperson recalcó que en Michoacán se cuenta con un total de seis visitadurías ubicadas en distintos municipios, como Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora.

Adicionalmente, indicó que se buscará instalar otras en Los Reyes, la Meseta Purépecha y Coalcomán, y, por consiguiente, dar seguimiento a la visitaduría auxiliar que se direccionó a Coahuayana.

