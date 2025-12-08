CEDH destaca instalación de visitaduría auxiliar para acompañar a víctimas en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) dejará instalada una visitaduría auxiliar en Coahuayana, esto tras la explosión de una unidad registrada el sábado pasado, informó el ombudsperson Josué Alfonso Mejía Pineda.

En entrevista colectiva, Mejía Pineda recalcó que deberán buscar la salvaguarda de los derechos humanos, particularmente el acceso a la justicia.

En este tenor, señaló que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, invitó a las instituciones y organismos a involucrarse de manera activa en el tema.