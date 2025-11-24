CEDH cuenta con proyectos para fortalecer el Plan Michoacán: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con diversos proyectos para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.
En entrevista, indicó que está en la espera del llamado por parte de las autoridades Federales y Estatales para unirse con diversos proyectos que permitan la reconstrucción del tejido social, los cuales están enfocados en la atención de los grupos vulnerables mediante atención integral y cubriendo los derechos humanos.
Uno de los proyectos que comentó es el de jornaleros agrícolas en Tanhuato, donde se propone que haya una atención integral desde llevar los servicios educativos y de salud, hasta una alimentación digna y el derecho a la identidad, más porque muchos de los jornaleros y sus familias no cuentan con actas de nacimiento.
Asimismo, indicó que para la atención de las infancias y adolescencia, se busca llevar un mensaje de pacificación y respeto a los derechos humanos mediante proyección de pantallas; hoy, dijo, la Comisión ya cuenta con una Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes que va de la mano con la UNICEF, a fin de dar la atención que se requiere en la violación de sus derechos humanos y la reparación del daño con diversas recomendaciones.
Con esto, señaló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no solo se enfoca en atender la violencia, seguridad y procuración de justicia, sino que también implementa acciones sociales y de bienestar que abonan a la reconstrucción del tejido social.
BCT