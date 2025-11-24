CEDH cuenta con proyectos para fortalecer el Plan Michoacán: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con diversos proyectos para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.

En entrevista, indicó que está en la espera del llamado por parte de las autoridades Federales y Estatales para unirse con diversos proyectos que permitan la reconstrucción del tejido social, los cuales están enfocados en la atención de los grupos vulnerables mediante atención integral y cubriendo los derechos humanos.

Uno de los proyectos que comentó es el de jornaleros agrícolas en Tanhuato, donde se propone que haya una atención integral desde llevar los servicios educativos y de salud, hasta una alimentación digna y el derecho a la identidad, más porque muchos de los jornaleros y sus familias no cuentan con actas de nacimiento.