CEDH abre módulo en Fiscalía para fortalecer defensa de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar una verdadera defensa a quienes buscan justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) abrió un Módulo de Atención Ciudadana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Durante la inauguración, el ombudsperson Josué Mejía destacó la necesidad de transformar a la CEDH en una defensora del pueblo, que acompañe a las víctimas y busque la reparación del daño, especialmente ante la pérdida de credibilidad que enfrentan los organismos defensores de derechos humanos.