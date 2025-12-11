CEDH abre módulo en Fiscalía para fortalecer defensa de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar una verdadera defensa a quienes buscan justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) abrió un Módulo de Atención Ciudadana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Durante la inauguración, el ombudsperson Josué Mejía destacó la necesidad de transformar a la CEDH en una defensora del pueblo, que acompañe a las víctimas y busque la reparación del daño, especialmente ante la pérdida de credibilidad que enfrentan los organismos defensores de derechos humanos.
Mejía subrayó que establecer una representación de la CEDH en la Fiscalía permitirá garantizar una atención pronta y especializada, además de facilitar el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos.
La apertura del módulo se realizó tras la firma de un convenio entre ambas instituciones. El fiscal general, Carlos Torres Piña, afirmó que esta alianza busca fortalecer la interrelación institucional para elaborar estrategias conjuntas que fortalezcan la cultura de los derechos humanos.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, destacó que el nuevo módulo permitirá atender con oportunidad casos de víctimas, garantizar la vigilancia del respeto a los derechos humanos y coadyuvar en investigaciones con enfoque diferenciado.
En su intervención, el fiscal especializado Gerardo Herrera resaltó que estas acciones permiten avanzar hacia modelos de formación que aseguren la dignidad, la igualdad y el respeto sin discriminación. El acto se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
SHA