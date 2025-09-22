CECI's: Sólo 4 predios cumplen requisitos; IMSS continuará valoración de terrenos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la supervisión a 13 terrenos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán informó que solo cuatro cumplen los requisitos de seguridad y demanda para la construcción de los Centros de Educación de Cuidado Infantil (CECI's), por lo que esperará que el Gobierno de Michoacán y los ayuntamientos hagan más propuestas de predios para continuar los trabajos correspondientes.

El delegado en Michoacán, Miguel Ángel Puga Van-Dick señaló que se trata de la primera etapa para que los 19 CECI's se concreten en el estado, por lo que el principal requerimiento que se está pidiendo es que cumpla con el tema de seguridad y de protección civil.

Fue el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social en Michoacán, Héctor Vargas Ortiz, quien precisó que estos terrenos están ubicados en Morelia, La Piedad, Zamora y Jacona, pero que no significa que vayan a ser las únicas guarderías en construirse.