CECIS del IMSS atienden necesidad de infraestructura social: Gladyz Butanda

“La construcción de los CECIS del IMSS resuelve una demanda de infraestructura social y transforma el antiguo modelo de guarderías en espacios modernos dedicados al desarrollo infantil y al apoyo a las familias trabajadoras”, subrayó.

Gladyz Butanda refirió que en próximos días la secretaría a su mando iniciará recorridos por los predios donde se construirán 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil, en coordinación con la Delegación del IMSS en Michoacán.

Rebasado este proceso, dijo que se establecerán mesas de trabajo con los ayuntamientos involucrados, con la intención de que las autoridades municipales también estén vinculadas a la edificación de estos espacios, mismos que, dijo, garantizarán atención y cuidados a más de 47 mil niñas y niños de hasta 4 años de edad.

