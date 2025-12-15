CEAV busca duplicar número de abogados victimales en Michoacán para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los retos para el próximo año de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra al menos duplicar el número de abogados victimales con los que se cuenta, para alcanzar cerca de 80, informó Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la CEAV.

Durante una entrevista colectiva, Serrato Lozano señaló que, al incorporarse a la comisión el pasado 18 de agosto, encontró una Comisión Ejecutiva con múltiples necesidades para la reparación del daño a un número importante de víctimas.

En este tenor, compartió que este año cerrará con aproximadamente 12 mil 500 víctimas vinculadas a carpetas de investigación y procedimientos, a las cuales se les da el seguimiento correspondiente.

En este contexto, indicó que, por disposición de la ley, cada caso debe contar con un abogado victimal asignado.

Respecto al número actual de abogados victimales con los que cuenta la CEAV, detalló que en Morelia son 14, en el interior del estado 20, y que en la Unidad de Violencia de Género se cuenta con cinco más.

Aunado a esto, señaló que dichos abogados son quienes atienden las carpetas vigentes, por lo que para el próximo año se tiene como objetivo y prioridad duplicar el número de abogados y abogadas victimales de la CEAV.

“Porque en cada proceso penal tenemos que estar presentes; así como el investigado o imputado tiene a su defensor de oficio, también la víctima debe de tener a su abogado victimal”, señaló.

Cuestionado sobre la posibilidad de incrementar este número, el comisionado indicó que se hará el planteamiento correspondiente, aunque reconoció que es posible que el recurso presupuestal se mantenga sin cambios.

Sin embargo, señaló que, de hacerse el planteamiento ante el Poder Ejecutivo, podría considerarse, pues recalcó que “se debe atender esa necesidad, si no las audiencias o los procesos penales no caminan”, concluyó.

rmr