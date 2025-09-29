CCEEM reconoce a Bedolla por avances históricos de 40 mil mdp en inversión, empleo y Gobierno Digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) reconocieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por los avances históricos en infraestructura carretera, educativa, digital y de servicios públicos, que hoy suman más de 40 mil millones de pesos en inversión.
Además, se destaca que las acciones emprendidas por la administración estatal que encabeza el mandatario, han generado miles de empleos formales y oportunidades de desarrollo para las familias michoacanas.
De igual forma, la publicación del CCEEM señala que el impulso al Gobierno Digital ha permitido acercar trámites y servicios con mayor transparencia, eficiencia y menos burocracia, colocando a Michoacán como referente en modernización administrativa.
En materia educativa, el Consejo Coordinador puntualiza ciclos escolares completos, el equipamiento de planteles y la implementación de programas, lo cual fortalece el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes michoacanos.
RPO