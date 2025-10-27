“Catrinas de Capula tienen corazón; las pirata son objetos vacíos”: artesano invita a comprar piezas originales

Por: César Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No existe comparación entre una catrina elaborada por manos michoacanas, que tiene calidad, dedicación y mucho corazón, a diferencia de los objetos vacíos que se fabrican en serie por máquinas, indicó el líder de artesanos en Capula, Alejandro Jacobo.

“Son piezas únicas hechas a mano, viene Día de Muertos, viene día de ofrendas, de muchas festividades que tradicionalmente son muy conocidas aquí en nuestra región”, expresó durante la entrevista telefónica realizada este domingo.

El joven creador informó que las estatuillas realizadas en la tenencia de Morelia datan de 1980, consideradas una artesanía joven pero ya famosa en el mundo, que pasa por distintos procesos de producción desde la obtención del barro.

“Es un proceso largo y difícil de hacer, entonces cada vez que alguien compra una catrina de barro de Capula, original, tengan la certeza de que tienen un producto hecho con el corazón”, manifestó.