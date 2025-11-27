Catrinas de Capula llegan a Liverpool con precio justo para artesanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las catrinas de barro de Capula se venden en la tienda en línea de Liverpool, tras un acuerdo con la tienda departamental para comercializarlas, lo que además garantiza un precio justo para las personas artesanas que las elaboran, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que estas piezas cuentan con reconocimiento internacional, con la declaratoria de Indicación Geográfica otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que no solo las protege de la piratería, sino que además las proyecta a nivel mundial mediante este reconocido escaparate comercial.