Catrinas de Capula conquistan Liverpool: 30 artesanos michoacanos ya venden en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de la Casa de Artesanías de Michoacán (Casart), Castor Estrada Robles, indicó que las catrinas de Capula se ofertan en la plataforma digital de Liverpool, tras un convenio entre el gobierno estatal y dicha empresa para otorgarles un espacio más a los artesanos.

En rueda de prensa, el funcionario dijo que el pasado 26 de noviembre se realizó la firma del convenio para que las diferentes piezas se oferten a través del Marketplace, aunque se prevé que para octubre del siguiente año se ofrezcan en las tiendas, toda vez que no se pueden exhibir todavía en piso, ya que requiere de un proceso.