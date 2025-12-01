Catrinas de Capula conquistan Liverpool: 30 artesanos michoacanos ya venden en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de la Casa de Artesanías de Michoacán (Casart), Castor Estrada Robles, indicó que las catrinas de Capula se ofertan en la plataforma digital de Liverpool, tras un convenio entre el gobierno estatal y dicha empresa para otorgarles un espacio más a los artesanos.
En rueda de prensa, el funcionario dijo que el pasado 26 de noviembre se realizó la firma del convenio para que las diferentes piezas se oferten a través del Marketplace, aunque se prevé que para octubre del siguiente año se ofrezcan en las tiendas, toda vez que no se pueden exhibir todavía en piso, ya que requiere de un proceso.
"Los productos de nuevo ingreso ingresan al mercado digital y, después de monitorearse, es que entran en los pisos de acuerdo a los movimientos que se hayan dado", informó.
Aunque se prevé que 80 artesanos certificados cuenten con dicho espacio, tanto digital como físico, hasta el momento van 30 de ellos en la primera etapa; no obstante, están contemplados todos los que se dedican a la elaboración de estas piezas.
Además, se trabaja para que las artesanías con indicación geográfica también se incluyan en este convenio, como las esferas, el cobre martillado, los molcajetes y otros que están en proceso de obtener la indicación, de acuerdo con lo que expresó Castor Estrada Robles.
Agregó que, a través del escaparate digital, se prevé un alcance de 100 millones de visitas mensuales, un interés en 7 millones de tarjetahabientes, además de que la plataforma cuenta con 450 mil ofertas activas en el sitio; las catrinas tienen un tamaño de 35 a 55 centímetros y un costo de mil 961 a 2 mil 915 pesos, aproximadamente.
rmr