Cateos simultáneos en Huetamo derivan en detenciones y decomisos de alto impacto; en acción interinstitucional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de operativos coordinados y acciones de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras la ejecución de nueve órdenes de cateo en el municipio de Huetamo.
Las acciones fueron realizadas en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública, derivado de indagatorias que permitieron establecer la operación de un grupo de la delincuencia organizada en la región.
Durante el despliegue operativo, en un primer inmueble se logró la detención de Inocencio “N”, a quien se le aseguraron 12 bolsas negras de gran tamaño y un costal blanco con hierba seca verde con características de marihuana, con un peso aproximado de 200 kilogramos, así como armas de fuego tipo fusil calibres .223, .22 y 7.62x39 milímetros, identificaciones, un teléfono celular, dos radios de comunicación y dos vehículos, uno Chevrolet Colorado y una camioneta Ford Ranger color blanco.
En otro domicilio fueron detenidos Yabaldi “N” y Odalis “N”, a quienes se les aseguraron varios teléfonos celulares, dosis de metanfetamina y cartuchos calibres 5.56 y .223 milímetros.
Asimismo, se concretó la detención de Crispín “N”, Josafat “N” y José “N”, quienes se encontraban en posesión de dosis de metanfetamina, un teléfono celular, además de piezas arqueológicas y aves exóticas catalogadas en peligro de extinción.
En una acción distinta, fueron detenidos Enrique “N” y Marisol “N”, tras localizarles dosis de metanfetamina y teléfonos celulares.
Como parte de los resultados de los cateos, las autoridades aseguraron también una camioneta marca Audi que contenía marihuana, así como un inmueble en el que se localizaron 84 cajas de cartón, 15 bolsas de gran tamaño y cinco costales con marihuana, con un peso aproximado de una tonelada y 400 kilogramos.
En este último punto fueron aseguradas además ocho armas de fuego tipo fusil, un arma corta, 28 cargadores metálicos para armas de uso reservado de las Fuerzas Armadas, 280 cartuchos útiles, equipo táctico, fornituras y chalecos con las siglas de un grupo delictivo.
Las personas detenidas, así como las armas, drogas, vehículos y demás objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, quien continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades conforme a derecho.
BCT