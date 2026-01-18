Cateos simultáneos en Huetamo derivan en detenciones y decomisos de alto impacto; en acción interinstitucional

Durante el despliegue operativo, en un primer inmueble se logró la detención de Inocencio “N”, a quien se le aseguraron 12 bolsas negras de gran tamaño y un costal blanco con hierba seca verde con características de marihuana, con un peso aproximado de 200 kilogramos, así como armas de fuego tipo fusil calibres .223, .22 y 7.62x39 milímetros, identificaciones, un teléfono celular, dos radios de comunicación y dos vehículos, uno Chevrolet Colorado y una camioneta Ford Ranger color blanco.

En otro domicilio fueron detenidos Yabaldi “N” y Odalis “N”, a quienes se les aseguraron varios teléfonos celulares, dosis de metanfetamina y cartuchos calibres 5.56 y .223 milímetros.

Asimismo, se concretó la detención de Crispín “N”, Josafat “N” y José “N”, quienes se encontraban en posesión de dosis de metanfetamina, un teléfono celular, además de piezas arqueológicas y aves exóticas catalogadas en peligro de extinción.

En una acción distinta, fueron detenidos Enrique “N” y Marisol “N”, tras localizarles dosis de metanfetamina y teléfonos celulares.