Cateos en Lázaro Cárdenas dejan 185 “maquinitas” aseguradas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Secretaría de Marina (Semar), ejecutó diversas órdenes de cateo en el municipio de Lázaro Cárdenas, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y extorsión.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, las autoridades intervinieron domicilios y locales comerciales ubicados en las colonias Centro, Comunal Morelos y Las Guacamayas, logrando el aseguramiento de 185 máquinas tragamonedas, presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.

Las diligencias ministeriales se llevaron a cabo en diversos puntos del municipio, entre ellos inmuebles localizados en las calles Reforma Aserradero; Aníbal Ponce, esquina con Cavin; Vicente Guerrero, esquina con Aldama; Constitución de 1814; Las Truchas, esquina con Pípila; Autonomía Universitaria; Pípila, esquina con Rodrigo Sandoval; Pípila, esquina con la carretera Zihuatanejo–Manzanillo; Mariano Abasolo, esquina con Corregidora; así como en la calle 16 de Septiembre, esquina con Corregidora, donde se aseguraron distintas cantidades de máquinas tipo tragamonedas o “maquinitas”.

Todos los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades conforme a derecho.