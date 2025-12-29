Michoacán

Cateos en Lázaro Cárdenas dejan 185 “maquinitas” aseguradas

Las diligencias se realizaron en 14 domicilios y locales comerciales del municipio
Cateos en Lázaro Cárdenas dejan 185 “maquinitas” aseguradas
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Secretaría de Marina (Semar), ejecutó diversas órdenes de cateo en el municipio de Lázaro Cárdenas, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y extorsión.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, las autoridades intervinieron domicilios y locales comerciales ubicados en las colonias Centro, Comunal Morelos y Las Guacamayas, logrando el aseguramiento de 185 máquinas tragamonedas, presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.

Las diligencias ministeriales se llevaron a cabo en diversos puntos del municipio, entre ellos inmuebles localizados en las calles Reforma Aserradero; Aníbal Ponce, esquina con Cavin; Vicente Guerrero, esquina con Aldama; Constitución de 1814; Las Truchas, esquina con Pípila; Autonomía Universitaria; Pípila, esquina con Rodrigo Sandoval; Pípila, esquina con la carretera Zihuatanejo–Manzanillo; Mariano Abasolo, esquina con Corregidora; así como en la calle 16 de Septiembre, esquina con Corregidora, donde se aseguraron distintas cantidades de máquinas tipo tragamonedas o “maquinitas”.

Todos los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Te puede interesar:
Guardianes del Camino vigilan 15 rutas clave de Michoacán
Cateos en Lázaro Cárdenas dejan 185 “maquinitas” aseguradas

RPO

FGE
Lázaro Cárdenas
máquinas tragamonedas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com