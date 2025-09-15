Catean predio de aguacate ilegal en zona boscosa de Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en la localidad de Mesa Alta, municipio de Tacámbaro, por su posible relación en delitos contra el ambiente por tala ilegal y cambio de uso de suelo.

Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, en la que se reportó la existencia de tocones de árboles derribados y la plantación de aguacate en el interior del predio, sin que se contara con los permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo correspondientes.

Durante la ejecución de la orden de cateo autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se constató la presencia de árboles derribados sin marca alguna que acreditara su legalidad, así como diversas plantaciones de aguacate establecidas de manera irregular.

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que resulten.