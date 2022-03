Caso Odebrecht, atraído por FGR y del Matamoros no se entregó documentación: CPC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Elizabeth Vázquez Bernal, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) fue la que atrajo el caso Odebrecht, por lo que la fiscalía estatal anticorrupción sólo aportará elementos que le sean solicitados.

En el caso del teatro Matamoros, la Auditoría Superior de Michoacán les señaló que no existían observaciones en la obra y no les entregó ninguna documentación, por lo que no pueden presentar denuncias sólo por dichos.

Precisó que están a la espera de que se cumplan los 20 días que tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para que les informe sobre la denuncia que presentaron el 14 de febrero sobre la empresa que realizaba estudios de mastografías y no cumplía al cien por ciento con su servicio.