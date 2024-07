Caso Marijó: Por falta de tiempo se reprograma audiencia de fallo

Asimismo, recordó que para declarar el fallo condenatorio debe apegarse a las 24 horas que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ello será hasta el 11 de julio cuando se conozca la culpabilidad o inocencia de los dos presuntos implicados.

Al ponerlo a consideración, tanto el Ministerio Público como la asesora victimal sugirieron un receso breve; los defensores lo dejaron en manos del juez pero sí reconocieron la importancia de tener más tiempo para preparar el contradebate; y fue finalmente Cristóbal Luviano quien decidió con base en su agenda la reprogramación de la audiencia.

"Si no paramos ahorita no se estaría respetando el plazo de las 24 horas. No se previó por la administración que los alegatos finales tardaran tres horas. Es necesario el aplazamiento", declaró.

mrh