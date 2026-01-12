Caso Manzo: Yesenia halló y entregó 2 celulares de Samuel; contenían evidencia clave

Con información de César Cabrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yesenia N., quien fue citada a declarar ante la Fiscalía General de Michoacán, presuntamente entregó dos celulares que terminaron por incriminar a Samuel G., su antiguo compañero del Ayuntamiento.

Durante la audiencia de este día, se reveló por parte del agente del Ministerio Público que la funcionaria municipal localizó estos dos equipos en su oficina y los reconoció como propiedad del otrora director de Relaciones Públicas y Protocolo.

Dichos celulares habrían sido formateados; sin embargo, tras un análisis por personal especializado, se recuperaron archivos que confirmaron la relación entre Samuel y “El Viejito”, así como el intercambio de información e imágenes.

Desde el mes de septiembre hasta 15 días después del atentado, fueron 400 conversaciones las que sostuvieron ambos personajes, según se expuso.

El día 1 de noviembre, cuando se atentó en contra del alcalde, el exfuncionario municipal informó de los retrasos, recorridos e incluso le mandó una fotografía del lugar donde estaría Carlos Manzo.

Además, también le hizo llegar una captura de pantalla con un mensaje que la jefa de oficina envió a un grupo de mensajería en donde estaban funcionarios de primer nivel. Dicho mensaje correspondía al punto de encuentro de todo el Ayuntamiento.

Debido a que la imagen fue configurada para observarse una sola vez, Josué se valió del apoyo de su pareja para tomarle una fotografía al archivo enviado por Samuel y, después, hacérsela llegar al M2.

