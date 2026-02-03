Caso "Huesitos" entra en su etapa final; activistas exigen justicia en Zitácuaro

“Queremos que sea una pena justa, en donde se imponga una sanción correspondiente, sobre todo de culpabilidad, y que la reparación del daño sea integral”, sostuvo.

Desde la sociedad civil, Víctor Chang Campos, rescatista que participó en la atención del caso, reprochó que la inculpada no haya mostrado arrepentimiento durante las audiencias y que haya intentado responsabilizar a los activistas, acusándolos de actuar por intereses económicos.

“Al señor juez y al sistema de justicia les decimos que el dinero no sana el alma de un animal que fue macheteado mientras dormía, el dinero no borra el trauma de un niño que ve a su madre descargar todo su odio contra un perro indefenso. No buscamos dinero, al contrario, pusimos de nuestros propios recursos, tiempo y paz para salvar una vida”, declaró.

El rescatista advirtió que la mujer representa un riesgo social, al acumular otras carpetas de investigación y no asumir su responsabilidad, lo que podría derivar en la repetición de conductas violentas.

La activista zitacuarense Kathy Argüello consideró que es un día fundamental para quienes buscan un mundo sin maltrato animal y confió que la sentencia del juez sea un mensaje claro contra la crueldad.

En este contexto, el Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) y Activismo por el Mundo Animal (AMA) expresaron su confianza en que el juez emita una sentencia que no minimice los hechos y deje claro que la violencia contra seres vivos indefensos no puede normalizarse.

La comunidad animalista del Estado, espera que el fallo refleje que en Michoacán la vida se respeta sin distinción de especie y que la crueldad animal es sancionada conforme a la ley.

RYE-