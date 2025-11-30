Caso Carlos Manzo: Retrato hablado coincidió totalmente con "El Pelón", dice Fiscalía

En la audiencia de este domingo, el abogado defensor señaló como inconsistencias la denuncia anónima sobre un intento de extorsión de "El Pelón" a la familia de Fernando N., la supuesta detención arbitraria, que no se acreditó el delito de cohecho, y que el retrato hablado era de características "comunes": hombre rapado, "pelón", con orejas y nariz grandes, y barba de candado negra.

En la intervención de la Fiscalía General de Michoacán, se informó que la señora M. E., al momento de realizar una denuncia, dio las características físicas de Jaciel N., cuando este ya la conocía en persona, pues acudió con la mujer exigiéndole, mediante amenazas, 5 mil pesos por "apoyar" a su hijo, dado que Fernando y Víctor Ubaldo habían ingresado droga de Uruapan a Paracho.

Con base en el testimonio de un perito del Ministerio Público sobre el dictamen, se corroboró que entre el retrato hablado y el físico y rasgos de Jaciel N., coincidía en 10 de 10 elementos de comparación.

De los hechos se conoce que "El Pelón" conoció a Víctor Ubaldo y a Fernando en un centro de rehabilitación de adicciones en Uruapan. Coincidieron los tres en febrero de 2024.

"El Pelón" presuntamente intentó extorsionar a la madre de Fernando. Esa fue la última vez que lo vio con vida. El 1 de noviembre a las 11:00 horas, el joven de 16 años se contactó con M. E. a través de Facebook, advirtiéndole a su madre de una extorsión; le dijo que la extrañaba y le pidió no darle dinero a Jaciel. Días después se comunicó de nuevo, anunciándole la muerte de Víctor Ubaldo.

A Fernando N. lo encontraron muerto junto a Ramiro N. el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio como tesis que a ambos hombres los asesinaron para detener el desarrollo de las investigaciones.

A "El Pelón" se le relacionó con los jóvenes como el supuesto reclutador; sin embargo, a Jaciel N. se le vinculó a proceso por los delitos de cohecho y extorsión. En Michoacán no existe el reclutamiento forzado como delito, y en la audiencia no se presentaron datos de prueba que lo vinculen directa o indirectamente con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

