Caso Carlos Manzo: escoltas conocían amenazas por parte de la delincuencia organizada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los siete funcionarios encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, conocían las amenazas que existían en su contra y la posibilidad de un atentado por parte de la delincuencia organizada; su obligación era maximizar la custodia para proteger al edil, resaltó el juez de Control, Luis Fernando Díaz Parra, luego de escuchar los alegatos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la defensa de los escoltas, en la audiencia que inició la tarde del miércoles.

Tras una audiencia de 18 horas, que concluyó a las 6:01 de la mañana de este jueves, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Alejandro "N", Demetrio "N", Omar "N", Guillermo "N", Omar Osvaldo "N", Monserrat "N" y Mario Alberto "N". La Fiscalía General del Estado tiene tres meses para realizar las investigaciones complementarias y un plazo del proceso de hasta dos años para dictar sentencia definitiva.

Advirtió que los siete escoltas aceptaron la custodia y seguridad del edil, por lo que su obligación era prevenir delitos, más porque, a decir del juez de Control, "sabían de las amenazas de la delincuencia organizada y la posibilidad de atentado; su obligación era maximizar la seguridad".

Con esto, subrayó que hubo una omisión en su actuar en cuanto a la prevención y custodia del edil, más porque refirió que la Fiscalía General del Estado notificó que la agresión se dio a 10 centímetros, se cruzó el círculo más cercano de seguridad del alcalde y el homicida portaba un arma de fuego.

Por lo tanto, especificó que no hubo un buen protocolo de seguridad y comentó que la inactividad es equivalente al delito penal de omisión, toda vez que, al conocer el riesgo que existía, se incumplió con el resguardo de la vida de Carlos Manzo.

