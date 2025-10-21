Caso Bernardo Bravo: FGE abre investigación contra Rigoberto "N"; le hallaron droga y $25 mil en efectivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación contra un hombre identificado como Rigoberto “N”, detenido en Apatzingán por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en posesión de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
La detención se realizó en la localidad de Cenobio Moreno, como parte de la Estrategia Nacional Antiextorsión y en el contexto de las investigaciones por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), el detenido tenía en su poder una bolsa con vegetal verde con características de marihuana, 25 billetes de mil pesos y tres teléfonos celulares. Viajaba a bordo de una motocicleta al momento de su aseguramiento.
Por estos hechos, Rigoberto “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional para determinar su situación jurídica, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y su posible relación con otros hechos delictivos cometidos en la región.
La FGE indicó que continuará con las investigaciones correspondientes y ratificó su compromiso de actuar conforme a derecho, con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.
rmr