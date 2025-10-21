Caso Bernardo Bravo: FGE abre investigación contra Rigoberto "N"; le hallaron droga y $25 mil en efectivo

Por estos hechos, Rigoberto “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional para determinar su situación jurídica, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y su posible relación con otros hechos delictivos cometidos en la región.

La FGE indicó que continuará con las investigaciones correspondientes y ratificó su compromiso de actuar conforme a derecho, con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.

rmr