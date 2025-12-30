Casi 100 traslados aéreos por emergencia realizó la Secretaría de Salud en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Casi 100 traslados aéreos por emergencias realizó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) este 2025, y cuyo éxito asciende al 90 por ciento de los casos que han logrado salvar y atender oportunamente, de acuerdo al titular, Elías Ibarra Torres.

El funcionario dijo que fueron 95 traslados a través de la ambulancia aérea, y a cuyos pilotos y personal reconoció pues acotó que los capitanes de vuelo son los mejores del país, toda vez que se han llevado todos los premios en la competición de los últimos años en México.

Tipos de atenciones brindadas por código

Los 95 traslados aéreos se aplicaron en códigos específicos. En el código mater, las señoras embarazadas, en trabajo de parto, sangrando, o con riesgo de perder la vida, en niños graves, sobre todo recién nacidos y/o prematuros.

En códigos traumas, los accidentes automovilísticos, heridos de bala, en intoxicaciones, en cardiovasculares, por ejemplo, como el impacto de biocardio, neurovasculares, embolias, hemorragias cerebrales y en quemaduras.

"Yo creo que el 90% de estos traslados, que son distantes a los municipios de Tierra Caliente o de la costa, y algunos en la zona también acá de Zamora, La Piedad se ha salvado el 90% gracias a estas acciones, cuando los minutos cuentan, permite salvar una vida y permite evitar secuelas posteriores".

Cifras del CRUM y Sistema de Urgencias

El doctor Elías Ibarra dijo que en el Centro Regulador de Urgencias Médicas que tiene su base en Morelia y 15 sedes distribuidas en todo el estado, se registraron este año, 6 mil 194 servicios terrestres en todas las modalidades.

Mientras que otro es el de Urgencias de Michoacán, en el que se han atendido 37 mil 571 servicios terrestres; "Son casi 44 mil traslados, lo que nos lleva a dividir entre 395 días al año y son 120 servicios diarios, miren la magnitud".

BCT