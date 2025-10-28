Casetas siguen tomadas en Michoacán por protesta campesina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 28 de octubre continúan las acciones de protesta por parte de productores agrícolas en Michoacán. De acuerdo con el reporte más reciente del Centro SICT Michoacán, hasta las 8:00 de la mañana se mantienen bloqueos totales en al menos cuatro plazas de cobro ubicadas en la autopista Maravatío–Zapotlanejo.

Las casetas de Panindícuaro (km 307), Vista Hermosa (km 390), Ecuandureo (km 360) y Zinapécuaro (km 202) están tomadas por manifestantes, con afectaciones variables. El Cuerpo A de la caseta de Zinapécuaro reporta una fila de tractores en el carril de baja velocidad, lo que ha generado retención de hasta 4 kilómetros y un desvío operativo en Jeráhuaro (km 186). En algunos puntos, la vía troncal permanece cerrada en ambos sentidos.