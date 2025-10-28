Casetas siguen tomadas en Michoacán por protesta campesina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 28 de octubre continúan las acciones de protesta por parte de productores agrícolas en Michoacán. De acuerdo con el reporte más reciente del Centro SICT Michoacán, hasta las 8:00 de la mañana se mantienen bloqueos totales en al menos cuatro plazas de cobro ubicadas en la autopista Maravatío–Zapotlanejo.
Las casetas de Panindícuaro (km 307), Vista Hermosa (km 390), Ecuandureo (km 360) y Zinapécuaro (km 202) están tomadas por manifestantes, con afectaciones variables. El Cuerpo A de la caseta de Zinapécuaro reporta una fila de tractores en el carril de baja velocidad, lo que ha generado retención de hasta 4 kilómetros y un desvío operativo en Jeráhuaro (km 186). En algunos puntos, la vía troncal permanece cerrada en ambos sentidos.
Estas acciones ocurren luego de que el día lunes representantes de los productores rompieran el diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tras considerar como “insuficiente” la oferta de 5 mil 200 pesos por tonelada de maíz presentada por la federación. La reunión, encabezada por el subsecretario Julio Berdegué, concluyó sin acuerdos y con manifestaciones frente a Palacio de Cobián, donde varios intentaron ingresar como protesta.
El pliego petitorio de los agricultores, encabezados por organizaciones como la UNTA y el Movimiento Agrícola Campesino, exige un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, además de condiciones que hagan rentable la producción. Los líderes advirtieron que las acciones se mantendrán y podrían intensificarse si no hay una respuesta federal efectiva.
rmr