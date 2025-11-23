Michoacán

Casetas bajo protesta: estos son los sitios donde bloquearían campesinos este lunes en Michoacán

MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Organizaciones campesinas han confirmado que este lunes 24 de noviembre realizarán bloqueos y tomas de casetas en distintos puntos carreteros de Michoacán, como parte del Paro Nacional 2025 convocado por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Movimiento Michoacano para la Defensa del Campo (MMDC).

Casetas bajo protesta: estos son los sitios donde bloquearían campesinos este lunes en Michoacán

De acuerdo con los comunicados oficiales publicados la noche de este domingo, las acciones de protesta están programadas para iniciar desde las 9:00 a.m. en al menos cuatro casetas clave del estado:

  • Panindícuaro

  • Zinapécuaro

  • Ecuandureo

  • Vista Hermosa

Estas casetas se ubican en rutas de tránsito pesado, conectando con los corredores carreteros de Occidente y el Bajío, por lo que se recomienda a transportistas y automovilistas considerar rutas alternas o prever retrasos.

El MMDC explicó que la protesta busca exigir al gobierno federal y estatal un precio piso del maíz de $7,200 pesos por tonelada, así como la revocación de la actual Ley Nacional de Aguas, a la que consideran perjudicial para el campo mexicano.

En tanto, el MAC, aliado con organizaciones del transporte, hizo un llamado a la ciudadanía a no juzgar ni atacar los bloqueos, recordando que "sin cosecha no hay carga, y sin camiones no hay abasto". En su mensaje afirmaron:

"Si el campo no produce y la rueda no gira, tu mesa se queda vacía."

Aunque no se ha precisado si los bloqueos serán totales o intermitentes, se prevé que las acciones puedan prolongarse durante varias horas o incluso todo el día.

rmr

Campesinos
Casetas
Bloqueos
