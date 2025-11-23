Casetas bajo protesta: estos son los sitios donde bloquearían campesinos este lunes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Organizaciones campesinas han confirmado que este lunes 24 de noviembre realizarán bloqueos y tomas de casetas en distintos puntos carreteros de Michoacán, como parte del Paro Nacional 2025 convocado por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Movimiento Michoacano para la Defensa del Campo (MMDC).
De acuerdo con los comunicados oficiales publicados la noche de este domingo, las acciones de protesta están programadas para iniciar desde las 9:00 a.m. en al menos cuatro casetas clave del estado:
Panindícuaro
Zinapécuaro
Ecuandureo
Vista Hermosa
Estas casetas se ubican en rutas de tránsito pesado, conectando con los corredores carreteros de Occidente y el Bajío, por lo que se recomienda a transportistas y automovilistas considerar rutas alternas o prever retrasos.
El MMDC explicó que la protesta busca exigir al gobierno federal y estatal un precio piso del maíz de $7,200 pesos por tonelada, así como la revocación de la actual Ley Nacional de Aguas, a la que consideran perjudicial para el campo mexicano.
En tanto, el MAC, aliado con organizaciones del transporte, hizo un llamado a la ciudadanía a no juzgar ni atacar los bloqueos, recordando que "sin cosecha no hay carga, y sin camiones no hay abasto". En su mensaje afirmaron:
"Si el campo no produce y la rueda no gira, tu mesa se queda vacía."
Aunque no se ha precisado si los bloqueos serán totales o intermitentes, se prevé que las acciones puedan prolongarse durante varias horas o incluso todo el día.
rmr