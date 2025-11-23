Casetas bajo protesta: estos son los sitios donde bloquearían campesinos este lunes en Michoacán

El MMDC explicó que la protesta busca exigir al gobierno federal y estatal un precio piso del maíz de $7,200 pesos por tonelada, así como la revocación de la actual Ley Nacional de Aguas, a la que consideran perjudicial para el campo mexicano.

En tanto, el MAC, aliado con organizaciones del transporte, hizo un llamado a la ciudadanía a no juzgar ni atacar los bloqueos, recordando que "sin cosecha no hay carga, y sin camiones no hay abasto". En su mensaje afirmaron:

"Si el campo no produce y la rueda no gira, tu mesa se queda vacía."

Aunque no se ha precisado si los bloqueos serán totales o intermitentes, se prevé que las acciones puedan prolongarse durante varias horas o incluso todo el día.