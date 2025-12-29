Casart logra resultados históricos con más de 9 mdp en venta de artesanías durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) fortaleció la comercialización del trabajo artesanal durante el 2025, logrando resultados históricos en sus distintos espacios de venta y concursos estatales, lo que se tradujo en mayores ingresos para las personas artesanas de la entidad, destacó el director general, Cástor Estrada Robles.

Informó que en los puntos de venta de Casart se comercializaron un total de 9 mil 314 piezas artesanales, alcanzando una venta global de 9 millones 28 mil 661 pesos. Estos resultados se obtuvieron a través de la tienda matriz, el Centro Cultural Clavijero, el Centro Cultural Fábrica San Pedro y la Casona Pardo, espacios estratégicos para la promoción del arte popular.