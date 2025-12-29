Casart logra resultados históricos con más de 9 mdp en venta de artesanías durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) fortaleció la comercialización del trabajo artesanal durante el 2025, logrando resultados históricos en sus distintos espacios de venta y concursos estatales, lo que se tradujo en mayores ingresos para las personas artesanas de la entidad, destacó el director general, Cástor Estrada Robles.
Informó que en los puntos de venta de Casart se comercializaron un total de 9 mil 314 piezas artesanales, alcanzando una venta global de 9 millones 28 mil 661 pesos. Estos resultados se obtuvieron a través de la tienda matriz, el Centro Cultural Clavijero, el Centro Cultural Fábrica San Pedro y la Casona Pardo, espacios estratégicos para la promoción del arte popular.
Asimismo, el titular de la Casart dijo que los concursos estatales de artesanías se consolidaron como plataformas clave para la comercialización, al registrar la venta de mil 507 piezas, con una derrama económica de 7 millones 752 mil 739 pesos, beneficiando directamente a las y los creadores artesanales.
“Entre los eventos con mayor impacto destacaron el Concurso Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, el Concurso de Noche de Muertos en Pátzcuaro y el Concurso de Occidente en Zamora, los cuales atraen cada año a visitantes locales, nacionales e internacionales”, refirió Estrada Robles.
Mencionó que estas acciones refrendan el compromiso de Casart por impulsar la economía artesanal, fortalecer los canales de comercialización y posicionar a Michoacán como referente nacional en la producción y venta de artesanías de alta calidad.
BCT