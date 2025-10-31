Carreteras ya están libres; gobernador agradece a productores de maíz el gesto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las carreteras de Michoacán que se encontraban bloqueadas ya fueron liberadas y se encuentran abiertas al tránsito, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de sus redes sociales oficiales.

En su mensaje, el mandatario estatal agradeció a los productores de maíz que mantenían cierres en distintas vialidades del estado por haber liberado el paso en vísperas de la Noche de Muertos, una de las celebraciones más importantes para la entidad, tanto en lo cultural como en lo turístico.

“Agradezco a los productores de maíz el buen gesto para con los visitantes y michoacanos en esta fecha tan importante: la Noche de Muertos”, escribió el gobernador.