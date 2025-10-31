Carreteras ya están libres; gobernador agradece a productores de maíz el gesto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las carreteras de Michoacán que se encontraban bloqueadas ya fueron liberadas y se encuentran abiertas al tránsito, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de sus redes sociales oficiales.
En su mensaje, el mandatario estatal agradeció a los productores de maíz que mantenían cierres en distintas vialidades del estado por haber liberado el paso en vísperas de la Noche de Muertos, una de las celebraciones más importantes para la entidad, tanto en lo cultural como en lo turístico.
“Agradezco a los productores de maíz el buen gesto para con los visitantes y michoacanos en esta fecha tan importante: la Noche de Muertos”, escribió el gobernador.
El jefe del Ejecutivo aseguró que su administración continúa atendiendo la problemática del campo mediante el diálogo y la disposición con los distintos sectores agrícolas.
Durante los últimos días, se registraron diversos bloqueos carreteros encabezados por productores agrícolas, principalmente del sector maicero, quienes demandaban apoyos directos ante los bajos precios del grano.
La liberación de las vías ocurre en un momento clave para Michoacán, ya que miles de visitantes nacionales y extranjeros viajan hacia la región lacustre, en especial a Pátzcuaro, Tzintzuntzan y otras comunidades purépechas, para participar en las celebraciones de la Noche de Ánimas.
mrh