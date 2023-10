Carreteras de Michoacán son seguras, afirma Bedolla

En entrevista, el mandatario estatal llamó a los habitantes a ser "promotores" de la tranquilidad y seguridad, especialmente en los siguientes días, previo a la Noche de Ánimas.

"No nos boicoteemos, sino al contrario, las carreteras de Michoacán son seguras, lo he dicho, lo dicen las estadísticas, nosotros no tenemos a diferencia de otros estados un tema de asalto al autotransporte de carga, por ejemplo, tenemos muy bajo índice, donde se presenta actuamos de inmediato", dijo.

Y es que Ramírez Bedolla recordó la Noche de Muertos como la mejor época para el turismo en Michoacán y envío el siguiente mensaje:

"Viene la mejor época del turismo en Michoacán y mi convocatoria es a promover el turismo, Pátzcuaro, Morelia, Uruapan, a promover todas las bellezas culturales, ya está la feria de la Catrina en Capula".

Asimismo, a decir del mandatario, las carreteras michoacanas no son difíciles y no es necesario "blindarlas".

rmr