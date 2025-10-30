Carreteras de Michoacán, libres y seguras para Noche de Muertos: Segob

El encargado de la política interna destacó que tanto las carreteras libres como las autopistas de cuota registran libre tránsito, lo que permitirá un flujo ágil y seguro hacia los principales destinos turísticos y tradicionales del estado, como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Janitzio, Santa Fe de la Laguna y otros puntos de la región Lacustre.

Zepeda Villaseñor explicó que, de manera paralela, se ha desplegado un amplio operativo de seguridad en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar celebraciones en calma, con respeto y honrando las tradiciones michoacanas que distinguen a la entidad ante el mundo.

“El Gobierno del Estado ha dispuesto un operativo interinstitucional para acompañar a las familias y visitantes, asegurando que esta Noche de Muertos se viva con tranquilidad, orgullo y respeto a nuestras raíces”, sostuvo el secretario.