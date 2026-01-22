Carretera San Lucas–Riva Palacio ya es una realidad: Vane López cumple a la Tierra Caliente

San Lucas, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de años de abandono institucional y rezago en materia de infraestructura carretera, la reconstrucción de la carretera federal 51, en el tramo San Lucas–Riva Palacio, hoy es una realidad gracias a las gestiones encabezadas por la diputada federal del Partido del Trabajo, Vane López, en coordinación con la presidenta municipal de San Lucas Aralia Saucedo.

La legisladora petista destacó que esta obra fue una de sus principales prioridades, al tratarse de una vía estratégica para el desarrollo económico, la movilidad y la seguridad de las familias de la región de Tierra Caliente, históricamente olvidada por gobiernos anteriores.

Vane López subrayó que la gestión fue resultado de un trabajo constante desde el Congreso de la Unión, en conjunto con el diputado Roberto Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura, así como con autoridades municipales, tocando puertas y realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, hasta lograr la autorización de la obra. “Se trata de una carretera que tenía más de 20 años en el abandono, y hoy, con el arribo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se le da por fin la atención que merece el pueblo”, expresó la legisladora.

Asimismo, recalcó que este logro refleja una nueva forma de hacer política, donde la voluntad y el compromiso con la gente sí se traducen en resultados concretos. “A donde tengamos que ir, las puertas que tengamos que tocar, lo vamos a hacer. Cuando se quiere, se puede, y hoy celebramos que esta demanda histórica por fin fue escuchada”, puntualizó.

Finalmente, Vane López reafirmó su compromiso con las y los habitantes del municipio, dejando en claro que seguirá trabajando sin descanso para que el desarrollo llegue a todos los rincones de Michoacán. “Yo, de mil amores, siempre que se trate del bienestar de la gente de este municipio, voy a entrarle. Esa es la convicción del Partido del Trabajo y esa es la ruta de la Cuarta Transformación”, concluyó.

SHA