Carretera Pomoca-Contepec beneficiará a casi 12 mil michoacanos: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región Oriente de Michoacán concluyó la primera etapa de conservación y mantenimiento del camino intermunicipal Pomoca-Contepec. La obra abarca una longitud de 12 kilómetros y beneficia directamente a 11 mil 850 habitantes, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.
El titular de la SCOP informó que la intervención de este tramo carretero se realizó con recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).
Puntualizó que los trabajos técnicos consistieron en desorille y deshierbe en ambos costados de la calzada, así como desmonte, afine y limpieza de cunetas y alcantarillas. También se realizó la construcción de obras de drenaje pluvial y mampostería de piedra, bacheo superficial y profundo, riego de sello, fresado de pavimento en mal estado, tendido de nueva carpeta asfáltica, sellado de grietas y la instalación de señalamiento horizontal y vertical.
El funcionario estatal destacó que, bajo la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se entrega una vialidad en óptimas condiciones que conecta a Maravatío y Contepec. Esta obra impulsa las actividades comerciales y turísticas en una zona estratégica, cumpliendo además con una solicitud que se recibió durante una audiencia pública ciudadana.
