Carretera Pomoca-Contepec beneficiará a casi 12 mil michoacanos: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región Oriente de Michoacán concluyó la primera etapa de conservación y mantenimiento del camino intermunicipal Pomoca-Contepec. La obra abarca una longitud de 12 kilómetros y beneficia directamente a 11 mil 850 habitantes, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El titular de la SCOP informó que la intervención de este tramo carretero se realizó con recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).