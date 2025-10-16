Michoacán

Carretera Los Reyes – Sicuicho quedará lista el próximo año: Bedolla

Se trata de un corredor económico para el municipio de Los Reyes, donde todas las comunidades se beneficiarán
Carretera Los Reyes – Sicuicho quedará lista el próximo año: Bedolla
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El tramo carretero Los Reyes – Sicuicho quedará listo para el próximo año, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la entrega de rehabilitación de las carreteras Charapan–Pamatácuaro–Sicuicho y Ramal San Antonio–San Isidro.

Indicó que son varias las acciones que se han realizado durante su administración en la rehabilitación de carreteras estatales. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), de los 3 mil 300 kilómetros se han rehabilitado mil 800; además, se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos en obras que no solo contemplan rehabilitación de caminos en Morelia y Uruapan, sino en todo el estado.

“Y el próximo año vamos a hacer el tramo, ya para estar bien conectados hasta Los Reyes. Vamos a rehabilitar el tramo de Los Reyes a Sicuicho, que ya inició este año, ya iniciaron los primeros tres kilómetros, pero lo vamos a concluir de Los Reyes a Sicuicho”
dijo

En su oportunidad, el alcalde de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, indicó que esta acción permitirá fortalecer el corredor económico del municipio, toda vez que beneficiará a las comunidades que se acercan a la cabecera municipal para realizar diversas actividades.

“Hay muchos productores de aguacate, pero también hay mucha mano de obra que baja al municipio de Los Reyes a la pizca de los productos que nosotros sembramos y cosechamos en la región. Es una acertada asignación del recurso para el desarrollo de las comunidades”
comentó

Comentó que el Ayuntamiento Municipal de Los Reyes estaría aportando 36 millones de pesos para la carretera, los cuales se asignarán al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).

Te puede interesar:
Descarta gobernador estar en riesgo de perder la visa estadounidense
Carretera Los Reyes – Sicuicho quedará lista el próximo año: Bedolla

RPO

Los Reyes
carretera Sicuicho

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com