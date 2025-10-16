Carretera Los Reyes – Sicuicho quedará lista el próximo año: Bedolla

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El tramo carretero Los Reyes – Sicuicho quedará listo para el próximo año, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la entrega de rehabilitación de las carreteras Charapan–Pamatácuaro–Sicuicho y Ramal San Antonio–San Isidro.
Indicó que son varias las acciones que se han realizado durante su administración en la rehabilitación de carreteras estatales. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), de los 3 mil 300 kilómetros se han rehabilitado mil 800; además, se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos en obras que no solo contemplan rehabilitación de caminos en Morelia y Uruapan, sino en todo el estado.
En su oportunidad, el alcalde de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, indicó que esta acción permitirá fortalecer el corredor económico del municipio, toda vez que beneficiará a las comunidades que se acercan a la cabecera municipal para realizar diversas actividades.
Comentó que el Ayuntamiento Municipal de Los Reyes estaría aportando 36 millones de pesos para la carretera, los cuales se asignarán al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).
RPO