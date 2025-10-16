Carretera Los Reyes – Sicuicho quedará lista el próximo año: Bedolla

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El tramo carretero Los Reyes – Sicuicho quedará listo para el próximo año, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la entrega de rehabilitación de las carreteras Charapan–Pamatácuaro–Sicuicho y Ramal San Antonio–San Isidro.

Indicó que son varias las acciones que se han realizado durante su administración en la rehabilitación de carreteras estatales. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), de los 3 mil 300 kilómetros se han rehabilitado mil 800; además, se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos en obras que no solo contemplan rehabilitación de caminos en Morelia y Uruapan, sino en todo el estado.