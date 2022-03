Carrera de Colores en La Huacana recolectará juguetes para niños

Dijo que la meta mínima es tener al menos 450 juguetes donados, pero con la donación de patrocinadores podrían alcanzar la cifra de mil juguetes, los cuales serán repartidos el 30 de abril, en el marco del Día del Niño, a las comunidades más alejadas del municipio de La Huacana.

Aclaró que la inscripción no será una cuota de recuperación, sino será la donación de un juguete nuevo, que no utilice baterías y no bélico, esto con el objetivo de promover los valores como la solidaridad entre la población.

