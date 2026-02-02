Carolina Rangel, secretaria general de Morena, presente en Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del domingo, 1 de febrero, se dieron cita en la explanada de la Colonia Unidos Santa Cruz, en Morelia, autoridades estatales, el gobernador constitucional de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria general de morena, Carolina Rangel Gracida, autoridades municipales, la dirigencia estatal de morena, colectivos y ciudadanía para realizar el evento de Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional.
En el evento participaron autoridades estatales y municipales, incluyendo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, colectivos y ciudadanía en general.
La jornada en Morelia forma parte de 32 eventos simultáneos en todo el país, con el objetivo de informar a la sociedad, activar conciencias y fortalecer la organización territorial popular, en palabras de los organizadores.
Durante su intervención, Carolina Rangel Gracida calificó las jornadas como un “espacio comunitario de encuentro de ideales, de organización popular y de construcción de identidad humanista”. También enfatizó la necesidad de la unidad y trabajo conjunto en defensa del país, para evitar que “el miedo, la mentira o la desinformación debiliten la voluntad popular”.
Por su parte, el gobernador Ramírez Bedolla expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su papel como líder de la política exterior con una postura de cooperación multilateral responsable y digna.
Finalmente, el presidente del Comité Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el evento representa un llamado a la defensa de los ideales históricos, jurídicos y éticos que sustentan el proyecto de transformación nacional.
SHA