Carolina Rangel, secretaria general de Morena, presente en Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional en Morelia

En el evento participaron autoridades estatales y municipales, incluyendo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, colectivos y ciudadanía en general.

La jornada en Morelia forma parte de 32 eventos simultáneos en todo el país, con el objetivo de informar a la sociedad, activar conciencias y fortalecer la organización territorial popular, en palabras de los organizadores.