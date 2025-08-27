Carolina Rangel: aún no son tiempos para definir candidatura a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los diferentes actores políticos al interior del partido que han expresado su interés en ser candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán para el 2027, la secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, enfatizó que todavía no son los tiempos para postularse, ya que apenas se está en un proceso de rendir informes de gobierno del primer año de la administración federal y de diversas administraciones municipales.

“Más que una operación cicatriz, lo principal es una tarea organizativa. Todas y todos pueden levantar la mano, pero yo también lo he dicho: considero que están muy adelantados y muy adelantadas. Creo que todavía no son los tiempos. Todavía ni siquiera festejamos el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los presidentes municipales apenas estaban haciendo sus informes de gobierno”, señaló.