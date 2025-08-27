Carolina Rangel: aún no son tiempos para definir candidatura a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los diferentes actores políticos al interior del partido que han expresado su interés en ser candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán para el 2027, la secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, enfatizó que todavía no son los tiempos para postularse, ya que apenas se está en un proceso de rendir informes de gobierno del primer año de la administración federal y de diversas administraciones municipales.
“Más que una operación cicatriz, lo principal es una tarea organizativa. Todas y todos pueden levantar la mano, pero yo también lo he dicho: considero que están muy adelantados y muy adelantadas. Creo que todavía no son los tiempos. Todavía ni siquiera festejamos el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los presidentes municipales apenas estaban haciendo sus informes de gobierno”, señaló.
En entrevista con medios de comunicación, la secretaria general subrayó que los aspirantes deberían primero pensar en trabajar y estar en territorio en sus cargos actuales, para que en su momento los elija el pueblo.
Insistió en que, llegado el momento, la Comisión de Elecciones de Morena emitirá las convocatorias para la candidatura a la gubernatura por Michoacán en 2027.
“Yo considero que primero hay que atender la tarea actual que tengan: si son diputados, senadores, funcionarias o funcionarios, hay que hacer esa chamba bien, y ya después, dando buenos resultados en esa tarea, en ese encargo que les ha dado la Cuarta Transformación, ya después hablamos de los tiempos. El mismo Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión de Elecciones vamos a sacar una convocatoria para que participen”, recalcó.
mrh