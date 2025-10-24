Carnitas michoacanas: una tradición que conquista al mundo y a Jodie Foster

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia 2025, la reconocida actriz estadounidense Jodie Foster, de 62 años, expresó su aprecio por la gastronomía mexicana, y en particular por uno de los platillos más representativos de Michoacán: las carnitas.

“No hay nada como la comida de México. Es mucho mejor, mucho más deliciosa. Definitivamente vengo por carnitas aquí”, declaró Foster a medios durante su paso por la alfombra roja del festival.

En otra entrevista, reiteró que “las carnitas siempre han sido mis favoritas”, y mencionó que aprovecha cada visita a México para disfrutarlas, ya que considera que no hay un platillo similar en Estados Unidos.