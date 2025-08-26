Carnitas de Michoacán ya cuentan con marca de certificación; asegura su autenticidad, calidad y origen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las carnitas de Michoacán, el platillo más representativo de la gastronomía local, ya cuentan con su marca de certificación. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó que el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) asegura su autenticidad, calidad y origen.

El encargado de la política de Desarrollo Económico en el estado, destacó que este distintivo será administrado por el Gobierno de Michoacán a través de la dependencia estatal, que supervisará el cumplimiento de las reglas de uso.