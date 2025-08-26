Carnitas de Michoacán ya cuentan con marca de certificación; asegura su autenticidad, calidad y origen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las carnitas de Michoacán, el platillo más representativo de la gastronomía local, ya cuentan con su marca de certificación. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó que el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) asegura su autenticidad, calidad y origen.
El encargado de la política de Desarrollo Económico en el estado, destacó que este distintivo será administrado por el Gobierno de Michoacán a través de la dependencia estatal, que supervisará el cumplimiento de las reglas de uso.
La certificación establece rigurosas reglas para su elaboración las cuales incluyen desde el tipo de cerdo, el uso de cazos de cobre o acero inoxidable y la cocción lenta en manteca de cerdo con sal de grano. Además, reconoce a municipios clave en su preparación, como Quiroga, Tacámbaro, Huandacareo, Uruapan y Morelia, entre otros.
Michoacán no sólo protege su identidad cultural sino que también posiciona a sus carnitas a nivel global, ya que recientemente fueron calificadas por Taste Atlas como el mejor platillo elaborado con cerdo en el mundo, con 4.7 de 5 estrellas.
“Las carnitas de Michoacán son ya un símbolo de orgullo nacional e internacional. Con esta certificación garantizamos su autenticidad y damos a nuestras y nuestros productores herramientas para conquistar más mercados”, afirmó Méndez Fernández.
rmr