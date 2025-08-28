Carnitas de Michoacán, con reglas claras para dar certeza a productores: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que las Reglas de Uso de la marca de certificación Carnitas de Michoacán ya están disponibles para las y los productores y establecimientos interesados en obtener este distintivo.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que este reglamento no solo ofrece un marco claro para quienes desean certificarse, sino que también brinda certeza al consumidor de que las carnitas que lleven el sello cumplen con estándares de calidad, origen y preparación tradicional.