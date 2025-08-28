Carnitas de Michoacán, con reglas claras para dar certeza a productores: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que las Reglas de Uso de la marca de certificación Carnitas de Michoacán ya están disponibles para las y los productores y establecimientos interesados en obtener este distintivo.
El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que este reglamento no solo ofrece un marco claro para quienes desean certificarse, sino que también brinda certeza al consumidor de que las carnitas que lleven el sello cumplen con estándares de calidad, origen y preparación tradicional.
Entre los requisitos básicos se establece que se deben emplear cerdos de entre 100 y 130 kilos en pie, utilizar sal de grano, agua purificada y manteca de cerdo, sin aditivos, así como apegarse al método de cocción tradicional en cazos de cobre o acero inoxidable, con tiempos específicos para cada corte de carne.
La autorización tendrá una vigencia anual y podrá renovarse siempre que se cumpla con las verificaciones y reportes correspondientes. Los usuarios autorizados estarán obligados a usar el distintivo conforme a lo establecido, notificar cualquier cambio y permitir visitas de supervisión, asegurando así que la certificación mantenga su prestigio y valor.
Para mayor información, los productores pueden comunicarse al teléfono 443 113 4500 extensión 10608 o acudir a las oficinas de la Sedeco, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1700, colonia Chapultepec Sur, en Morelia.
RPO