Carnitas de Michoacán, certificación que protege, da valor y abre mercados: Sedeco

“Con esta certificación aseguramos que las carnitas mantengan su esencia, pero al mismo tiempo damos a los productores un instrumento para negociar en mejores condiciones, obtener precios más justos y posicionarse en cadenas comerciales y de exportación”, señaló el titular de la dependencia estatal.

Agregó que este paso fortalece la formalidad del sector gastronómico, impulsa la competitividad y asegura que los beneficios económicos lleguen directamente a las familias y comunidades dedicadas a la elaboración de este platillo.

La marca de certificación Carnitas de Michoacán se suma al ecosistema de distintivos que integran la estrategia Michoacán de Origen, que busca proteger, promover y posicionar los productos más representativos del estado en el país y el mundo. Para iniciar su registro pueden visitar la página web https://carnitasdemichoacan.com.mx/ o para más información en https://michoacandeorigen.gob.mx/

